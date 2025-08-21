Se elevan a 40 los detenidos por los incendios y se investiga a otras 119 personas

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en las últimas horas a otras tres personas y ya son 40 los arrestados por su presunta relación con el origen de los incendios forestales registrados en España desde el pasado 1 de junio.

El balance de las actuaciones policiales deja, además, otras 119 personas investigadas por los diferentes incendios, seis más que 24 horas antes, según los datos proporcionados este jueves por el Ministerio del Interior.

En concreto, la Policía Nacional ha detenido a diez personas y ha imputado a otras 21, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 30 individuos y otros 98 están investigados.

El balance de detenidos e investigados ha sido actualizado tras la reunión, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) que ha analizado la situación de los 18 incendios --tres menos que ayer-- que siguen activos en distintas comunidades autónomas en situación operativa 2.

La UME ha visto reducida su presencia a ocho incendios, en los que concentra el despliegue de sus 1.400 efectivos que cuentan con el apoyo de otros 800 militares, mientras que efectivos de Policía y Guardia Civil se dedican a misiones de auxilio de ciudadanos, participando en el desalojo de más de 33.000 personas desde el inicio de la emergencia.

INTENCIONADOS, IMPRUDENCIAS Y CAUSAS NATURALES

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha valorado este jueves las diferentes causas de los incendios forestales en España, en muchos casos de sexta generación que dificultan la extinción, para recordar que la tipología varía en las comunidades autónomas.

En parámetros generales, ha dicho aludiendo a la memoria del Seprona de la Guardia Civil, un tercio de los incendios son de carácter intencionado, otro tercio se deben a imprudencias graves, como los que desobedecen ordenanzas municipales de no trabajar en determinadas horas por los riesgos que puede conllevar y, finalmente, otra tercera parte son por causas naturales como rayos.

En cuanto a los fuegos intencionados, Marlaska ha diferenciado del pirómano, que es una "minoría" en la que subyacen patologías principalmente psiquiátricas, y luego los incendiarios, "que es el que con plena conciencia y voluntad y por distintas motivaciones comete estos delitos".