Agencias

Rusia lanza varios misiles hacia el mar de Japón en una serie de maniobras militares

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Rusia han informado este jueves del lanzamiento de varios misiles de crucero hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, en el marco de una serie de maniobras militares que también han incluido el uso de drones.

El Ministerio de Defensa del país ha indicado en un comunicado que se han utilizado misiles 'Kalibr' y 'Uran', ambos lanzados desde la fragata 'Shaposhnikov', y ha especificado que los objetivos han sido alcanzados con éxito.

"Las maniobras han sido llevadas a cabo por buques de la flota rusa en el Pacífico con la ayuda de la Fuerza Aérea y de drones del Ejército", ha apuntado el Ministerio.

Así, ha publicado una serie de imágenes de la fragata y del lanzamiento de estos misiles en un intento por mostrar una mayor fortaleza a medida que avanza la invasión de Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Joana Sanz, inseparable de Dani Alves en plena cuenta atrás para convertirse en madre de su primera hija

Infobae

Santiago Pedraz y Elena Hormigos disfrutan del verano en Madrid volcados en su hijo Jacobo

Santiago Pedraz y Elena Hormigos

Fichamos el elegante bañador con efecto estilizador de Virginia Troconis en sus románticas vacaciones con 'El Cordobés'

Infobae

Sale a la luz el significativo nombre del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne: "El amado por Dios"

Infobae

Tamara Falcó y sus hermanos lanzan un vino ecológico en homenaje a su padre, el marqués de Griñón

Tamara Falcó y sus hermanos