Reino Unido convoca a la embajadora israelí para protestar por el plan de asentamientos en Cisjordania

El Ministerio de Exteriores Reino Unido ha convocado este jueves a la embajadora israelí en Londres, Tzipi Hotovely, para protestar por la aprobación de un nuevo plan de asentamientos en Cisjordania, que prevé al construcción de más de 3.000 viviendas y, por tanto, dividiría el enclave palestino en dos.

Un portavoz de la cartera ministerial ha explicado que Hotovely ha sido convocada "en respuesta a la decisión del Comité Superior de Planificación israelí de aprobar los planes para la construcción de asentamientos en la zona E1, al este de Jerusalén", según reza un breve comunicado.

Este anuncio llega minutos después de que los ministros de Exteriores de 21 países, entre ellos el británico David Lammy y el español José Manuel Albares, reclamaran la "anulación inmediata" de este proyecto que consideran "una violación del Derecho Internacional" y que "socava gravemente la solución de dos Estados".

EuropaPress

