Pablo Maffeo desmiente que Jagoba Arrasate lo echase de un entrenamiento

Por Newsroom Infobae

El hispanoargentino Pablo Maffeo, lateral derecho del RCD Mallorca, ha negado que el entrenador del equipo bermellón, Jagoba Arrasate, le pidiera abandonar el pasado miércoles un entrenamiento por presunta mala actitud, sintiéndose el futbolista en "la obligación de desmentirlo" para así "proteger" su "imagen" y su "reputación".

"Ante la información publicada hoy, jueves 21/08/25, en la edición digital de 'Marca' sobre mí, quiero aclarar que es totalmente falso que ayer el míster me echara del entrenamiento", publicó Maffeo este jueves a través de su cuenta oficial en Instagram.

"Me veo en la obligación de desmentirlo para proteger mi imagen y defender mi reputación. El club y yo vamos de la mano ante situaciones e informaciones falsas como ésta, que no se pueden permitir. Estoy a total disposición y entrenando de la mejor manera posible. Una aferrada i visca el Mallorca!", concluyó el jugador mallorquinista en su mensaje.

