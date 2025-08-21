Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamás de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este jueves que un alto el fuego no implica renunciar a la idea de eliminar a Hamás de la Franja de Gaza. "Lo haremos de todos modos", ha incidido, en un momento en el que las tropas israelíes están preparadas para llevar a cabo una nueva ofensiva en Ciudad de Gaza.

"Se trata de liberar Gaza, liberarlos de la tiranía de Hamás, liberar a Israel y a otros del terrorismo de Hamás, dar a Gaza e Israel un futuro diferente, y creo que estamos cerca de lograrlo", ha justificado en una entrevista para Sky News.

Netanyahu ha señalado que "nunca" ha estado en cuestión la idea de sacar a Hamás del enclave palestino y ha asegurado que el conflicto puede acabar ya mismo si la milicia depone las armas y libera a todos los rehenes. "No deberían estar allí. Todo el mundo lo entiende", ha dicho el primer ministro israelí.

"Hamás tiene que desaparecer de Gaza", ha dicho. "Sería como dejar a las SS en Alemania", ha asemejado el primer ministro israelí, quien se ha mostrado convencido de la cercanía del fin de una guerra que fija en "siete frentes", entre los que se encuentra también Irán y sus aliados.

"Cuando eso suceda tendremos tremendas oportunidades de ampliar la paz", ha dicho, adelantando que buscará extender los Acuerdos de Abraham que se lograron durante la primera administración de Donald Trump con varias naciones árabes.