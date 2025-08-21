Agencias

Lituania muestra su predisposición a enviar tropas a Ucrania para mantener la paz como garantía de seguridad

Por Newsroom Infobae

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha confirmado la predisposición de enviar tropas a Ucrania como parte del contingente de paz europeo que se baraja como una de las garantías de seguridad que reclama Kiev una vez se logre un acuerdo de paz con Rusia.

"Estamos dispuestos a contribuir tanto como lo permita el mandato del Seimas --Parlamento--, tanto enviando fuerzas de paz como proporcionando nuestro propio equipo militar", ha contado Nauseda en una entrevista para la cadena lituana TV3.

No obstante, Nauseda ha reconocido que aún "es demasiado pronto para hablar de eso", puesto que la llamada 'coalición de voluntarios' no ha establecido todavía un plan de actuación al respecto. "Se implementaría sólo si se garantiza la paz", ha matizado el mandatario lituano en la televisión de su país.

Nauseda ha señalado que en base a esto puede resultar innecesario que Lituania despliegue a sus propias tropas en territorio ucraniano. "Quizás nos soliciten otras cosas", ha dicho.

En cualquier caso, ha explicado que el contingente que enviaría Lituania a Ucrania "no distaría significativamente" del que, por ejemplo, desplegó en su momento en Afganistán, con unos 200 efectivos aproximadamente.

