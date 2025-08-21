Lituania cierra su espacio aéreo en la frontera con Bielorrusia "por amenaza de drones"

El Gobierno de Lituania ha anunciado este jueves el cierre de su espacio aéreo en la frontera con Bielorrusia "por amenaza de drones" después de que a finales de julio las autoridades encontraran un dron cargado con explosivos en un campo de entrenamiento militar desde territorio bielorruso.

El Ministerio de Defensa lituano ha indicado que "se han establecido zonas de exclusión aérea temporales para proteger a la población civil y mantener la seguridad del espacio aéreo". "Las restricciones, vigentes hasta el 1 de octubre, podrían extenderse si persisten los riesgos", ha indicado a través de su perfil en la red social X.

La frontera común tiene una longitud total de 679 kilómetros. Sin embargo, Vilna no ha especificado qué parte del espacio aéreo está cerrado. Cabe mencionar que este anuncio tiene lugar semanas antes de que comiencen las maniobras militares que se celebran cada dos años entre las tropas bielorrusas y rusas.

A principios de mes, el ministro de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, pidió "medidas inmediatas" a la OTAN para mejorar sus capacidades de defensa después de encontrar el dron: "No podemos comprometer la seguridad de nuestro país y de nuestros ciudadanos, ni la integridad del espacio aéreo de la OTAN. Debemos permanecer vigilantes, ya que la amenaza es real y creciente", dijo entonces.

El dron cruzó el espacio aéreo lituano procedente de Bielorrusia y fue encontrado más tarde en el campo de entrenamiento de Gaiziunai, en el distrito de Jonava. Los especialistas militares neutralizaron con éxito el artefacto explosivo que había en el vehículo aéreo no tripulado.