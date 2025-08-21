LG trae a España sus nuevos portátiles LG gram Pro con gráficas Nvidia GeForce RTX 5050

LG Electronics ha lanzado en España de los últimos portátiles LG gram Pro 2025, que incorporan la tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 5050 y la tecnología gram AI.
Los nuevos LG gram Pro se posicionan como una opción tanto para jugadores que buscan una experiencia fluida en títulos AAA como para diseñadores y creadores que necesitan herramientas potentes para tareas exigentes, como edición de vídeo, modelado 3D o renderizado.
Ello se debe a que incorporan la tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 5050 y habilitan la tecnología de renderizado con inteligencia artificial Deep Learning Super Sampling (DLSS) 4 y un modo de ultra rendimiento, que permite ajustar el equilibrio entre el máximo rendimiento y la calidad visual, como ha señalado LG en una nota de prensa.
Estos portátiles también integran la tecnología gram AI, que combina soluciones de inteligencia artificial locales y en la nube para maximizar la eficiencia y adaptarse a las necesidades del usuario.
Por un lado, la función 'gram chat On-Device' permite realizar tareas rápidas y seguras sin necesidad de conexión a internet, Entre sus herramientas se incluyen 'Time Travel', que permite recuperar estados previos de trabajo, y 'AI Search', diseñada para localizar texto incrustado en documentos o imágenes de forma rápida.
Por otro lado, 'gram Chat Cloud', basado en la arquitectura de GPT4o, puede responder a consultas complejas o creativas, ampliando las posibilidades de uso.
La gama LG gram Pro 2025 está disponibles en dos tamaños: 16 pulgadas (1.360 gramos) y 17 pulgadas (1.479 gramos). Integran una batería de alta capacidad de 90Wh y un sistema de refrigeración dual que permiten una autonomía de hasta 27 y 25 horas, respectivamente.
Además, LG ha diseñado estos dispositivos con un chasis ultrafino de magnesio y nano carbono que ofrece ligereza y resistencia, que ha superado siete pruebas militares MIL-STD-810H6, lo que garantiza su protección frente a golpes y condiciones extremas.
Los dos están impulsados por procesadores Intel Core Ultra H-Series (Arrow Lake) y equipan pantallas WQXGA (2.560 x 1.600) con una tasa de refresco de 144Hz. Además, el sistema de sonido 4-way Dual Speaker ofrece graves un 80 por ciento más profundos, creando un entorno acústico envolvente.
Los nuevos portátiles se han puesto a la venta en el mercado español, donde pueden encontrarse en LG.com y en los establecimientos comerciales habituales.