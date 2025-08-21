Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos suben hasta las 235.000 solicitudes

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 235.000 solicitudes, lo que supone una subida de 11.000 personas respecto a la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 9 de agosto un total de 1,972 millones, equivalente a un avance en el número de beneficiarios de 30.000 personas frente a los 1,942 millones de los siete días previos. En el mismo periodo comparable de 2024, se situaron en los 1,859 millones.

Los principales incrementos se dieron en California (741), Nueva York (630), Rhode Island (570), Míchigan (527) y Maryland (343). Por contra, las caídas más pronunciadas se registraron en Iowa (-704), Illinois (-334), Nueva Jersey (-251), Pensilvania (-158) y Oregón (-153).

Las tasas más elevadas de desempleo respaldado por ayudas fueron las de Nueva Jersey (2,7%); Puerto Rico (2,6%); Rhode Island (2,5%); Minnesota (2,2%); California, Massachusetts, Washington y el distrito de Columbia (2,1%); Oregón y Pensilvania (1,9%).