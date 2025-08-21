Agencias

Las importaciones netas de gas natural a España crecen un 3,7% en junio

Las importaciones netas de gas natural a España alcanzaron los 25.173 gigavatios hora (GWh) en junio, lo que representa un incremento del 3,7% con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En el mes disminuyeron las importaciones realizadas a través de gasoducto, con un descenso del 20,8% frente a junio de 2024, mientras que aumentaron las de gas natural licuado (GNL), con un crecimiento del 19,0%. En el año móvil las importaciones netas de gas natural (310.990 GWh) descienden un 2,3% interanualmente.

Las importaciones de gas natural ascendieron a 27.587 GWh en junio, con un incremento del 2,5% frente a hace un año. El 68,7% se importó como GNL y el 31,3% restante a través de gasoducto.

Aumentaron interanualmente los suministros procedentes de América Central y Sur (+93,6%), América del Norte (+26,1%) y África (+18,9%), mientras bajaron los de Europa y Euroasia (-57,2%). No se registraron en junio importaciones procedentes de Asia Pacífico ni de Oriente Medio.

Argelia se sitúa como principal suministrador de gas natural a España en junio, con 12.038 GWh y representando el 43,6% del total, seguido de EE.UU. (4.134 GWh y el 15,0%) y Rusia (3.268 GWh y el 11,8%). En los doce últimos meses las importaciones descendieron un 4,3% interanual, hasta los 352.172 GWh.

MARRUECOS, PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.

En junio, las exportaciones de gas natural se situaron en 2.415 GWh, disminuyendo un 40,0% frente a junio de 2024. El 52,1% se exportó a través de gasoducto y el 47,9% restante en forma de GNL. Marruecos se sitúa como principal destino de las exportaciones, con 858 GWh y 35,5% del total, seguido de Francia (354 GWh y el 14,6%).

En el año móvil, las exportaciones de gas natural se sitúan en 41.181 GWh, con un descenso del 17,1% interanual, el 67,9% realizadas por gasoducto y el 32,1% restante en forma de GNL.

EuropaPress

