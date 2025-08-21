Agencias

Las BRIF de MITECO apoyan la extinción de siete incendios en León, Zamora, Asturias, Cáceres y Ourense

Por Newsroom Infobae

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando la extinción de siete incendios repartidos por León, Zamora, Asturias, Cáceres y Ourense.

En concreto, están desplegadas en Porto (Zamora), Oencia (León), Benuza (León), Degaña (Asturias), Jarilla (Cáceres), Vilariño de Conso (Ourense) y Larouco (Ourense). A estos lugares, Transición Ecológica ha enviado un FOCA de Los Llanos, un FOCA de Torrejón, una BRIF-A de Tineo, un MIKE de Ibias, una B.Prevención de Ruente, una BRIF-A de Tabuyo del Monte, dos LIMA de Noáin, un ALFA de Reus y un ALFA de Rosinos.

A su vez, también están trabajando dos FOCA de Apoyo Internacional, un MIKE de Plasencia del Monte, tres FOCA de Matacán, dos LIMA de Las Minas, un ACO de León, dos ALFA de Requena, dos TANGO de Agoncillo, una BRIF-A de Prado Esquiladores, un TANGO de Son Bonet, una BRIF-A de Pinofranqueado, una BRIF-B de Puerto el Pico, un FOCA de Talavera la Real, un ALFA de Mirabel Aeródromo, un FOCA de Pollensa, una BRIF-A de Daroca, un KILO de Huelma, dos FOCA de Labacolla, una BRIF-A de Laza, una BRIF-A de Lubia y una BRIF-A de Punta Gorda.

