La señalización para personas con daltonismo llega a los intercambiadores de Plaza Elíptica y Plaza Castilla (Madrid)

y la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se puso en marcha en julio de 2024 convirtiéndose en la primera infraestructura en incorporar esta simbología en vestíbulos, dársenas, mapas y directorios.

A los pocos meses de su implantación, se realizó una encuesta entre los usuarios del intercambiador para valorar la iniciativa y estudiar su extensión al resto. Los resultados revelaron que el 87,5% de los encuestados evaluó positivamente el proyecto, al considerar que la incorporación de los iconos ColorADD mejoraba la accesibilidad.

Además, el 78,4% afirmó que estos símbolos facilitaban la comprensión de la señalización, incluso para quienes no presentaban alteraciones en la percepción del color.

Se estima que en España hay cerca de dos millones de personas daltónicas, en concreto, uno de cada 12 hombres y una de cada 200 mujeres, cuya capacidad para discriminar los colores está reducida respecto a lo que ve la mayoría. El porcentaje de daltónicos a nivel mundial es de aproximadamente un 8% de la población masculina y un 0,5% entre la femenina.