La directora de Protección Civil, tras las críticas del PP: "Aquellos que no aportan, que se aparten"

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha pedido que "aquellos que no aportan, que se aparten" hasta que acabe la ola de incendios, al ser preguntada en rueda de prensa por las críticas del PP contra la gestión del Gobierno en general y la suya en particular.

"Aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe, porque nosotros estamos trabajando y yo voy a seguir trabajando y toda protección va a seguir trabajando hasta el último aliento, hasta que se apague el último de los incendios", ha pedido al término de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, a la que han asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.

Así ha respondido a las críticas del vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, que ha denunciado que es "una pirómana más" por dedicarse a "insultar" a los gobiernos autonómicos en vez de ejercer su "perfil técnico", y al coordinador de Interior y Emergencias del Partido Popular, Antonio Sanz, que ha indicado que la gestión del Gobierno ha sido "negligente" por no subir a nivel 2 el plan estatal de protección ante incendios.

En este sentido, se ha preguntado "hasta dónde llega la crítica política" y ha pedido "un poco de mesura", ya que tildarla de "pirómana" quiere decir que "le están acusando de un delito" y están diciendo que es "una delincuente". "¿Hasta dónde vamos a llegar? Hay miles de hombres y mujeres que han tenido que abandonar sus casas", ha lamentado.

Por lo demás, ha subrayado que se puede hacer cualquier manifestación de las acciones de Protección Civil durante la crisis y que ella la asumirá "en primera persona" ya que "lleva once días" allí, donde ha llegado "la primera" y se ha ido "la última".

"Como ustedes ven, he traído los papeles, los informes, las comunicaciones, sé lo que digo, tengo prueba de todo lo que digo. Voy a seguir defendiendo la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil y de todos aquellos hombres y mujeres que sirven a Protección Civil", ha recalcado.