La desnutrición infantil se triplica desde marzo en la Franja de Gaza, según la ONU

Los niveles de desnutrición infantil se han triplicado en la Franja de Gaza desde la ruptura en marzo del último alto el fuego, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), que teme que la situación aún vaya a peor.

El comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha tachado de "alarmantes" estos nuevos datos, resultado de examinar en las clínicas de la propia agencia a casi 100.000 niños durante los últimos seis meses, en los que Israel ha retomado e intensificado su ofensiva militar.

En ciudad de Gaza, objetivo ahora de dicha ofensiva, "casi uno de cada tres niños están desnutridos, seis veces más que antes del alto el fuego", ha alertado Lazzarini en redes sociales.

El jefe de la UNRWA ha señalado que se trata de una situación "prevenible", hecha por el hambre, y "no de un desastre natural", por lo que ha emplazado a las autoridades políticas a revertir medidas como la que mantiene prácticamente "bloqueada" la entrada de ayuda humanitaria.

Sin "voluntad política" para revertir "esta abominación", ha añadido, "más niños morirán". El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza estima que al menos 269 personas han fallecido de hambre desde el inicio de la ofensiva, 112 de ellas menores de edad.