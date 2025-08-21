Agencias

Israel mata a un supuesto miembro de Hezbolá en un nuevo ataque en el sur de Líbano

Por Newsroom Infobae

El Ejército de Israel ha informado este jueves de la muerte de un supuesto miembro de partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque con drones perpetrado en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024.

Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que el miembro de Hezbolá, al que se han referido como "terrorista", pertenecía a la unidad de élite Raduán y realizaba operaciones en la zona de Deir Siryan, en la gobernación de Nabatiye.

Estos actos, aseguran, "violan el alto el fuego acordado entre las partes" el año pasado, tal y como detalla el Ejército israelí, que sigue presente en varias zonas de Líbano y ha cifrado en 230 los miembros de Hezbolá muertos en ataques desde finales de 2024.

"El Ejército de Israel seguirá actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", ha defendido.

