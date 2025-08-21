Agencias

Israel anuncia la liberación de un ciudadano encarcelado en Líbano desde hace un año

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de Israel han anunciado este jueves que Salá Abú Husein, ciudadano israelí, ha sido liberado y trasladado al país después de permanecer aproximadamente un año encarcelado en Líbano tras meses de negociaciones para lograr su puesta en libertad.

"Salá Abú Husein, ciudadano israelí, ha regresado esta tarde a Israel", ha indicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado en el que ha alabado las "continuadas conversaciones" sostenidas con la ayuda de Cruz Roja.

Abú Husein ha sido entregado al coordinador para los Rehenes y personas Desaparecidas de Israel, el general Gal Hirsch, en la intersección de Rosh Hanikra, situado en la frontera entre Israel y Líbano.

Tras someterlo a un examen médico, el ciudadano israelí ha sido enviado a un hospital de la zona para la realización de pruebas más exhaustivas. Posteriormente, está previsto que se reúna con su familia.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido la liberación y ha destacado que se trata de un "paso positivo y un símbolo de lo que está por llegar". Así, ha dado las gracias a todos los implicados en su regreso, especialmente a Hirsch.

