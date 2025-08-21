Irene Paredes: "Somos un equipo superambicioso, hemos aprendido y lo vamos a demostrar"

La central del Barça Femení Irene Paredes advirtió este jueves que son "un equipo superambicioso" que ha "aprendido" tras la "dura derrota" en la final de la Champions a final del curso pasado, y lo van "a demostrar" en una temporada a la que llegan después de un descanso "totalmente necesario" tras la Eurocopa.

"Después de un torneo como la Eurocopa, era totalmente necesario descansar el cuerpo y, sobre todo, la mente para volver a coger fuerzas. Hemos tenido dos-tres semanas que nos han servido para mucho, ya teníamos ganas de empezar, además veíamos que el equipo ya estaba empezando a rodar. Hoy ha sido el primer día que hemos entrenado con ellas y felices de estar de vuelta", dijo la defensa en declaraciones al club desde México.

El equipo blaugrana está en México para jugar dos amistosos de preparación contra el Estrellas de la Liga BBVA MX Femenil, una selección de las mejores jugadoras de la competición mexicana, y el Club América Femenil. "Siempre llama la atención un equipo como el nuestro, hay jugadoras que están viviendo aquí porque se está haciendo una verdadera apuesta, por nuestra parte siempre un placer venir y que nos traten lo bien que lo hacen", agradeció.

"Me llama mucho la atención que tan lejos de casa la gente nos siga y nos conozca tanto, sienten pasión por nuestro equipo, saben prácticamente todo y te lo hacen saber, eso me sorprende y creo que es agradable a la vez. A nivel personal y creo que también es el sentir del grupo, darles las gracias porque nos hacen sentir como en casa y que no dejen de seguirnos, porque se siente su calor", agregó.

Paredes celebró la entrada en el equipo de jóvenes jugadoras, que pueden "combinar" con "la veteranía" del vestuario. "Las jóvenes van a tener minutos, tendrán oportunidades, todas las hemos tenido en algún momento, que vienen superpreparadas y seguro que entre todas haremos una buena temporada", deseó.

"Somos un equipo superambicioso, el perder la final el año pasado nos hizo mucho daño, pero somos un equipo que se levanta de las duras derrotas, estoy segura de que hemos aprendido y lo vamos a demostrar este año, con ganas de que empiece y poder aspirar a todo", concluyó después de la derrota en la final de la Champions el curso pasado ante el Arsenal.