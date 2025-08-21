Irán realiza sus primeras maniobras militares desde los ataques de Israel y EEUU

Las autoridades de Irán han informado este jueves de que el Ejército ha comenzado a realizar sus primeras maniobras militares desde la guerra abierta con Israel el pasado mes de junio, la cual duró doce días e incluyó ataques por parte de las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el territorio.

Como parte de estas maniobras, varios buques de la Marina iraní han realizado una serie de lanzamientos de misiles contra objetivos en el océano Índico y en el golfo de Omán, según informaciones de la cadena estatal iraní Press TV.

Aunque estas actividades son rutinarias en Irán, las maniobras se producen en un momento clave para las fuerzas iraníes, que tratan de mostrar una imagen de "fortaleza" tras los ataques perpetrados por Estados Unidos contra instalaciones nucleares del país.

En este sentido, está previsto que estos buques lancen misiles de crucero contra una serie de objetivos, en unas maniobras que incluyen también el uso de drones. Desde que acabó la guerra de junio, Irán ha insistido en que está "preparado" para hacer frente a cualquier ofensiva, así como cualquier "ataque futuro de Israel".