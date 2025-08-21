Agencias

Iker Losada refuerza la delantera del Levante

Por Newsroom Infobae

Guardar

El delantero español Iker Losada se convirtió este jueves en nuevo jugador del Levante UD, después de que el equipo dirigido por Julián Calero alcanzara un acuerdo con el Real Betis para una cesión por una temporada, según un comunicado.

"El Levante UD y el Real Betis Balompié han pactado la cesión de Iker Losada hasta final de temporada", anunció el club granota en un comunicado. El delantero, de 24 años, se formó en la cantera del RC Celta desde benjamines y fue progresando por las diferentes categorías hasta que, en la temporada 2019-2020, debutó con el primer equipo, anotando un gol ante el Real Madrid.

Posteriormente, en la temporada 2023-2024, Losada recaló en el Racing Club de Ferrol y, un año más tarde, fichó por el Betis. En el mes de enero del presente año, regresó al Celta en calidad de cedido, disputando 12 partidos y marcando un gol.

El gallego ha jugado un total de 15 partidos a las órdenes de Manuel Pellegrini, en los que repartió una asistencia. El conjunto bético le deseó "la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Anita Williams disfruta de unas vacaciones en Mallorca con su único amor, su hijo Thiago

Anita Williams disfruta de unas

Hablamos con una íntima amiga de Lina Morgan en el décimo aniversario de su muerte

Hablamos con una íntima amiga

Mónica Cruz, pura tendencia con una maxi pamela playera tras poner fin a sus vacaciones en familia

Mónica Cruz, pura tendencia con

Gabriela Guillén, sus reveladoras declaraciones días antes de presentar a su hijo en portada junto a Bertín Osborne

Gabriela Guillén, sus reveladoras declaraciones

Joana Sanz, inseparable de Dani Alves en plena cuenta atrás para convertirse en madre de su primera hija

Infobae