Hablamos con una íntima amiga de Lina Morgan en el décimo aniversario de su muerte

Este martes 19 de agosto se han cumplido diez años de la muerte de una de las artistas más queridas y populares de nuestro país, Lina Morgan. Una década después de su discreta despedida, el recuerdo de la protagonista de 'La tonta del bote' sigue tan vivo como el primer día, y buena prueba de ello es el homenaje que algunos amigos como Ana Obregón o Norma Duval le han hecho en una fecha tan señalada como la del aniversario de su fallecimiento, confesando lo mucho que todavía la echan de menos.

Será en octubre cuando el Ayuntamiento de Madrid homenajee a Lina colocando una placa conmemorativa con su nombre en el edificio de la calle Samaria -a pocos metros del Parque del Retiro-, en el que residió durante buena parte de su vida, reconociendo así la figura de una de sus madrileñas más universales, que protagonizó numerosos éxitos en cine, teatro y televisión hasta que sus problemas de salud la 'obligaron' a alejarse del foco mediático hasta su 'solitario' fallecimiento en agosto de 2015.

Y es que su deterioro físico hizo que la actriz no quisiese ver a nadie más que a su chófer y hombre de confianza, Daniel Pontes, al que nombró heredero universal de su patrimonio, que algunos apuntan a que sería multimillonario -en joyas, dinero y propiedades- a pesar de que este hombre continúa residiendo en su piso de Alcorcón y asegura que no se llevó nada de lo que están diciendo.

Coincidiendo con su aniversario de muerte, una de sus grandes amigas, Ana Valdi, ha visitado este martes el plató de 'TardeAR' para recordar a Lina con cariño y señalar directamente al extaxista, dejando entrever que "manipuló" a la artista en los momentos finales de su vida: "Me sorprendió que le dejara todo a su chófer, pero cuando una persona llega a un grado de deterioro tan enorme, es fácil de manipular y probablemente no le costaría decir 'sí' a todo lo que le propusieran" ha apuntado.

Además, ha revelado que cuando la protagonista de 'Hostal Royal Manzanares' falleció, Daniel Pontes estaba de vacaciones y era una señora rumana quien la estaba cuidando, después de haber pasado una temporada en una residencia de mayores. Algo que significaría que el chófer no estaba tan pendiente y volcado en Lina como muchos creían.

"La recuerdo con mucho cariño y con mucho dolor, pero me encanta que se la siga recordando con una sonrisa, eso es lo que más me gusta. A veces hay que hacer un esfuerzo y yo me rompería a llorar, pero prefiero recordarla sonriendo porque ella era muy divertida" ha expresado tras el programa ante las cámaras de Europa Press, desvelando una anécdota hasta ahora desconocida de la actriz: "Lo más divertido del mundo era cuando se tomaba un par de copitas de vino y te llamaba por teléfono, las cosas que te contaba, y así la quiero recordar siempre".

Aplaudiendo la iniciativa del Ayuntamiento de la capital para poner una placa con el nombre de Lina en la calle en la que vivió durante años, Ana ha reivindicado que "también podían ponerle una placa en la calle de Don Pedro, que es donde nació, que ahí es donde se cultivó". "Pero está muy bien. Todo lo que sea reconocimiento a ella me parece muy bienvenido siempre" afirma emocionada.

Respecto a Daniel Pontes, la amiga de la artista reconoce que no tiene ningún tipo de contacto con él, pero asegura que "casi es mejor", dejando claro que "lo más importante es el recuerdo de ella y sobre todo el cariño de todas las personas, como el padre Ángel, Ana Obregón, Norma Duval, Raphael, que la adoraba. Mucha gente la recuerda con mucho cariño.