Gabriela Guillén, sus reveladoras declaraciones días antes de presentar a su hijo en portada junto a Bertín Osborne

Sin palabras. Así se ha quedado gran parte de nuestro país al ver este miércoles que Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan juntos -pero no revueltos- en portada de la revista '¡Hola!' a su hijo, revelando por fin el nombre del pequeño un año y 8 meses después de su nacimiento, David.
A pesar de que el cantante dejó claro por activa y por pasiva que no quería volver a ser padre y no pensaba ejercer como tal, ahora ha decidido dar un paso al frente y posar vía exclusiva con su hijo, al que define como "cariñoso" y una "monada", presumiendo de que ha heredado su sonrisa pícara. "No quiero que sea un niño escondido" asegura, relatando que a pesar de hacerlo en la intimidad y lejos de los focos, sí tiene relación con el menor, con el que recientemente ha pasado un fin de semana en su finca de Sevilla.
Un reportaje único e inimaginable en el que también posa Gabriela con su bebé, aunque para evitar malentendidos, y dejando claro que aunque su relación es muy cordial no hay posibilidades de reconciliación, lo hacen por separado y con David como gran protagonista.
A corazón abierto, la paraguaya confiesa que a pesar del dolor y la decepción que en su momento sufrió con Bertín, no quería que su hijo creciese sin su padre, por lo que está encantada de que el cantante haya dado el paso de tener relación con él y estar presente en sus vidas.
Días antes de conceder esta exclusiva, Gabriela acudía a la gala solidaria de 'Infancia sin Fronteras' en Marbella y, lejos de dejar entrever su acercamiento al presentador, no podía ocultar su decepción con Osborne por no mostrar interés por su el pequeño durante las vacaciones: "Deberíamos preguntárselo a él. Ojalá pudiera pasar tiempo con él, así disfruta un poquito más y me deja a mí también". "Pero bueno, sí, no, está también él liado con sus niños, y bueno, yo la verdad es que estoy contenta y quiero disfrutar a tope de mi peque y pasar el fin de semana, el verano con él, porque la verdad es que trabajo mucho y echo de menos pasar tiempo con él, o sea que egoístamente prefiero que esté conmigo, la verdad", añadía, conciliadora con su ex.
Además, y sin entrar en detalles, la esteticien definía su relación con Bertín como "cordial, como debería ser por el peque". "Creo que todo se va asentando poco a poco. Él está en contacto y le está viendo más" añadía, adelantando lo que hoy hemos visto en portada de '¡Hola!'.
"Todo tiene su proceso. No hay ningún tipo de problema ni nada. Muchas cosas se inventan o se malinterpretan, pero está todo bien y no existe ningún conflicto. Lo puede ver cuando quiera, si le apetece, no hay ningún problema" aseguraba un día después ante las cámaras de Europa Press en la estación del AVE. Unas declaraciones que ahora cobran más sentido que nunca tras ver a Bertín posando con su hijo con su mejor sonrisa.