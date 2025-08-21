El presidente de Corea del Sur anuncia un plan para lograr la desnuclearización de Corea del Norte

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha anunciado este jueves un plan de tres fases para lograr la completa desnuclearización de Corea del Norte y acabar así con la creciente tensión entre los dos países, una medida que ha puesto sobre la mesa a pesar de las recientes críticas vertidas en su contra por parte de las autoridades norcoreanas.

El mandatario, que ha explicado que el objetivo final es la desnuclearización de toda la península de Corea, ha indicado que la primera etapa consistirá en la congelación del programa nuclear y de misiles de Pyongyang, un periodo que se verá seguido de una segunda fase en la que tratará de reducir el arsenal del país vecino. "El paso tres es la desnuclearización", ha dicho en una entrevista concedida al diario japonés 'Yomiuri'.

Lee ha apostado así por poner en marcha las medidas necesarias para lograr estos objetivos "manteniendo la coordinación con Estados Unidos" y apostando por el "diálogo intercoreano". "Hay que establecer condiciones para lograr nuestros objetivos", ha aclarado.

Se trata de la primera vez que el presidente surcoreano, que asumió el cargo en junio, anuncia un plan detallado para acabar con el arsenal nuclear norcoreano. Recientemente, Pyongyang ha criticado la "hipocresía" de Seúl a la hora de plantear un acercamiento y una mejora de las relaciones entre las partes.

Está previsto que Lee viaje próximamente a Japón, una visita tras la que se desplazará hasta Washington para reunirse con el presidente, Donlad Trump, una cita que tendrá lugar el próximo 25 de agosto.