El PMI de EEUU se acelera en agosto hasta su mejor marca en lo que va de año, pero con los precios disparados

El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se aceleró en agosto hasta los 55,4 puntos desde los 55,1 enteros registrados en julio, según ha desvelado este jueves S&P Global en lectura provisional.

El informe ha constatado que la actividad creció en agosto al ritmo más rápido registrado en lo que va de año, lo que apunta a un tercer trimestre "sólido" gracias a la mejora tanto de la industria como de los servicios.

Además, se creó empleo a una de las tasas más altas de los últimos tres años después de que las empresas informaran del mayor aumento de encargos pendientes de ejecución desde mayo de 2022.

La confianza empresarial en las perspectivas futuras mejoró, pero siguió siendo mucho más débil que a principios de 2024 ante la preocupación de las compañías con el impacto de las políticas de la Administración Trump, especialmente, en relación con los aranceles.

En este sentido, las firmas norteamericanas advirtieron de que los gravámenes al comercio continuaron siendo la causa principal detrás del encarecimiento de sus costes. Los precios de venta repuntaron a la mayor velocidad en más de tres años.

"Las empresas tanto industriales como de servicios están registrando una mayor demanda, pero tienen dificultades para satisfacer el crecimiento de las ventas, lo que ha provocado un aumento de los pedidos no entregados a un ritmo nunca visto desde [...] principios de 2022", ha explicado el economista jefe del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

"Si bien esta mejora de la demanda ha impulsado un alza en la contratación, también ha reforzado el poder de fijación de precios de las empresas. En consecuencia, estas han trasladado cada vez más a los clientes los incrementos de costes relacionados con los aranceles", ha añadido.

El analista ha indicado que esta dinámica de precios hará que la inflación quede por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal (Fed), lo que, lejos de crear las condiciones para la bajada de tipos de interés que reclama Donald Trump, se estaría dando una situación más propicia para una subida.

Asimismo, los datos recabados por la encuesta son congruentes con una mejora anualizada del PIB del 2,5%, lo que supone un alza desde el 1,3% registrado durante el segundo trimestre.

Después, el PMI de servicios cayó en agosto a mínimos de dos meses con 55,4 puntos desde los 55,7 de julio, aunque el del sector industrial se disparó a 53,3 puntos desde los 49,8 previos. Esta fue su mejor marca en 39 meses.