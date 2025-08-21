El padre de Lamine Yamal se desmarca de los rumores de relación con Nicki Nicole

Lamine Yamal está de nuevo en el punto de mira por su vida privada tras la polémica y exclusiva fiesta con la que celebró su 18 cumpleaños en Barcelona a mediados de julio. Y es que no dejan de aumentar los rumores acerca de una posible relación amorosa con la cantante argentina Nicki Nicole, con la que habría disfrutado el pasado fin de semana de una escapada romántica a Mónaco en la que se les habría visto en actitud cariñosa.

La famosa artista, que en los últimos años se ha convertido en una de las referentes de la música urbana -en pocos días cumplirá 25 años-, fue una de las invitadas a la celebración de la mayoría de edad del futbolista, y días después el periodista Javi de Hoyos revelaba que, aunque en ese momento tan solo hubo tonteo entre ellos, el 24 de julio se habrían besado apasionadamente en una discoteca antes de abandonar juntos el local a altas horas de la madrugada.

Rumores que no han dejado de aumentar después de que Nicky acudiese, luciendo la camiseta de Yamal, al Trofeo Joan Gamper que el Barça jugó contra el Como italiano en compañía de su amigo Bizarrap. Un encuentro en el que no dejó de animar entusiasmada al que podría ser su nuevo amor, con el que poco después habría disfrutado de un viaje a Mónaco en el que, a pesar de no compartir imágenes juntos en sus redes sociales, tampoco han ocultado que se encontraban en el mismo lugar, un exclusivo barco en el que surcaron las aguas del Mediterráneo.

Mientras la cantante argentina y el jugador guardan silencio y no confirman ni desmienten su historia de amor, el padre de Lamine, Mounir Nasraoui, se ha desmarcado de los rumores con unas sorprendentes y llamativas declaraciones cuando Europa Press le ha preguntado por Nicki Nicole: "Es que no sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida" ha asegurado.

"Esas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo" ha añadido rotundo, dejando claro que no se mete en la vida privada del futbolista.

Sin embargo, no ha dudado en salir al paso de las informaciones que apuntan a que Lamine tendría una foto de la cantante argentina como fondo de pantalla en su móvil. "Qué va, hombre! Eso no me lo creo yo. Como lo haga eso, tío, a mí, pues vamos. No, tío. Él tiene hermanos, tiene familia, tiene madre, tiene padre, tiene abuela. No tiene que poner ahí. No sé quién es ni la Nicki Nicole esta, ni me interesa la pobre chica. No lo sé" ha sentenciado.

"Yo no quiero saber nada. Es respetable que tengan su vida, me da igual. Yo hablo con mi hijo, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. Mi hijo no me va a venir a decir 'papá tengo novia'. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo. No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. Es qué me has puesto entre la espada y la pared. No sé. Es que no sé quién es la Nicki Nicole. No me va este rollo, tío. No me va, de verdad. Mira cómo voy, soy súper megaurbano, ¿ves? Sí, sí. Pero que no me gusta el Bizarrap este, ni ocho cuartos, ni... No me interesa. No me interesa la música nacional, a mí, sinceramente. Yo escucho música estadounidense, no escucho música de España entonces no tengo nada que decir. No conozco la gente de aquí" ha zanjado, indiferente completamente a la posible nueva relación sentimental de su hijo e insistiendo en que no conoce a la argentina, llegando a preguntar si es una famosa cantante estadounidense.