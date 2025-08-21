Agencias

El jefe de DDHH de la ONU denuncia un aumento de las "represalias" de EEUU contra el TPI

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este jueves un aumento de las "represalias" por parte de las autoridades estadounidenses contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra cuatro miembros de la corte involucrados en casos abiertos contra Israel y Estados Unidos.

Turk, que ha indicado que estas medidas deberían llevar a la comunidad internacional a "proteger" en mayor medida al tribunal y a sus trabajadores, ha indicado que esta "intensificación" de las "represalias estadounidenses debe detenerse".

"Sancionar a jueces y fiscales a nivel nacional, regional o internacional por cumplir con su trabajo en el marco de los estándares internacionales es un asalto al Estado de derecho y socava el sistema judicial", ha alertado en un comunicado.

Por ello, ha pedido retirar de inmediato estas sanciones contra los jueces y fiscales afectados. "Mientras, pido a los Estados que tomen medidas para protegerlos y que cooperen para que estas sanciones no se hagan efectivas", ha puntualizado.

"Los países deben defender las instituciones que han creado para salvaguardar los Derechos Humanos y el Estado de derecho. Aquellos que trabajan para documentar, investigar y perseguir violaciones del Derecho Internacional no deben trabajar con miedo", ha remachado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fichamos el elegante bañador con efecto estilizador de Virginia Troconis en sus románticas vacaciones con 'El Cordobés'

Infobae

Sale a la luz el significativo nombre del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne: "El amado por Dios"

Infobae

Tamara Falcó y sus hermanos lanzan un vino ecológico en homenaje a su padre, el marqués de Griñón

Tamara Falcó y sus hermanos

Rosa Benito reacciona con indiferencia al preocupante deterioro de Amador Mohedano, ¿con nuevo amor a la vista?

Rosa Benito reacciona con indiferencia

Ra Castillo, íntimo amigo de Gabriela Guillén, se moja tras su portada junto a Bertín Osborne y su hijo

Ra Castillo, íntimo amigo de