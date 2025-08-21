Agencias

El equipo legal de Bolsonaro expresa "sorpresa" por la imputación por coacción contra el expresidente

Por Newsroom Infobae

El equipo legal del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha expresado este jueves "sorpresa" por la imputación por parte de la Policía Federal de su cliente y uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, por intentar obstaculizar la investigación que enfrenta el exmandatario por golpe de Estado.

"Los elementos señalados en la decisión serán debidamente aclarados dentro del plazo establecido por el juez relator, señalando, desde el principio, que nunca se ha violado ninguna medida cuatelar previamente impuesta", reza un comunicado de la defensa de Bolsonaro recogido por Agencia Brasil.

El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, relator del caso, dio en la víspera un plazo de 48 horas a la defensa del expresiente para ofrecer explicaciones por lo que ha considerado como un "comprado riesgo de fuga" y los "reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas", así como "la reiteración de conductas ilegales".

La decisión de De Moraes llegó después de que la Policía Federal concluyera las investigaciones sobre la actuación de Eduardo Bolsonaro para promover en Washington medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños, a través de la supuesta financiación con hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo en Estados Unidos para entorpecer la causa por golpe de Estado.

Así, la Policía brasileña reveló que el exmandatario estudió pedir asilo político en Argentina, presidida por el también ultraderechista Javier Milei, tras hallar un documento en su teléfono donde denunciaba ser víctima de una "persecución en (su) país de origen por motivos y delitos fundamentalmente políticos".

EuropaPress

