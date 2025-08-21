'El Cordobés', rotundo tras la alusión de Bertín Osborne a su padre tras su portada con su hijo con Gabriela Guillén

Bertín Osborne se ha convertido en el protagonista del momento con el posado en portada de la revista '¡Hola!' en el que presenta junto a Gabriela Guillén -aunque en el reportaje no hay imágenes juntos para no dar pie a malentendidos- al hijo que tienen en común, David, de año y medio de edad, para normalizar su relación y dar al pequeño el lugar que le corresponde como hijo del presentador.

Una exclusiva que ha desatado un gran revuelo y numerosas críticas hacia el artista, que se ha defendido en declaraciones a 'YAS Verano' dejando claro que no ha cobrado absolutamente nada por este posado junto al niño, y justificando que si ha decidido dar este paso, de acuerdo con la esteticien paraguaya, es (en sus propias palabras) porque "no soy un padre a la fuga y he hecho lo que no hizo Julio Iglesias o Manuel Benítez 'El Cordobés'.

Unas palabras que han pillado por sorpresa al hijo del emblemático torero cordobés, Manuel Díaz 'El Cordobés', que tras décadas distanciados retomó su relación con su padre hace dos años y ahora son uña y carne y están recuperando el tiempo perdido. "No he visto nada de Bertín ultimamente. Pero vamos, que Bertín es un fenómeno y seguramente va a salir todo de lujo" ha reaccionado a su llegada a Madrid para cumplir con sus compromisos televisivos tras disfrutar de unas vacaciones inolvidables con Virginia Troconis en Marbella.

Y, con la sinceridad que le caracteriza, el padre de Alba Díaz no ha dudado en aplaudir el paso que ha dado el presentador con el hijo que tiene con Gabriela Guillén para que no le suceda lo mismo que le pasó a él durante su infancia y juventud, cuando su padre no quería saber nada de él: "Bueno, claro que sí. Como debe ser. Gracias" ha afirmado rotundo.