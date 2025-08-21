Agencias

El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel

Por Newsroom Infobae

El actor Javier Bardem ha llamado públicamente "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un mensaje difundido a través de su red social Instagram.

"FDI son unos NAZIS. ¿Recordáis el personaje de Amon Goth en 'La lista de Schindler'? Un oficial de las SS sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento. Representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad. Su figura encarna la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que hoy aplican contra el pueblo palestino", ha denunciado.

En el mensaje, acompañado por su traducción al inglés, hace una analogía directa entre los crímenes de guerra cometidos por el régimen nazi durante el Holocausto y las acciones del ejército israelí en la actual ofensiva contra Gaza.

Asimismo, el actor acompaña sus palabras con un vídeo en el que aparece cómo dispara un tirador contra un grupo de personas.

EuropaPress

