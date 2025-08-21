Agencias

EEUU anuncia una nueva batería de sanciones contra la 'flota en la sombra' de Irán

Por Newsroom Infobae

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves un nuevo paquete de sanciones dirigido contra entidades y barcos vinculados supuestamente a la exportación de petróleo desde Irán, una especie de 'flota en la sombra' que, en opinión de Washington, ayuda a Teherán a eludir los castigos contra una de sus principales fuentes de ingresos.

El Departamento del Tesoro ha incluido en la lista negra al empresario griego Antonios Margaritis, así como a una red de empresas vinculadas a él y más de una decena de buques. La Administración de Donald Trump sospecha que Margaritis lleva "muchos años" facilitando el transporte de productos petroleros iraníes.

El Tesoro norteamericano enmarca estas medidas dentro de la estrategia de "máxima presión" que Trump prometió sobre Irán tras volver a la Casa Blanca. El magnate ha descartado cualquier mínima concesión bajo el argumento de que Irán intenta obtener armamento atómico.

Con las sanciones de este jueves, las autoridades estadounidenses aspiran a contener la capacidad de Teherán de "financiar su programa armamentístico avanzado, apoyar a grupos terroristas y amenazar la seguridad de las tropas" tanto de Estados Unidos como de países aliados, ha advertido en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

