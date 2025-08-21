Diputación presentará un documental sobre Elvira Lindo en el Congreso de la Lengua de Perú en octubre

La Diputación de Cádiz, a través de su Servicio de Vídeo, está ultimando un documental de unos cincuenta minutos sobre la escritora y periodista Elvira Lindo que presentará en octubre en Arequipa (Perú) en coincidencia con el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

El documental cuenta con guion del periodista Pedro Ingelmo y ya ha completado su fase de rodaje, abordando ahora la etapa de postproducción, según ha informado la Diputación en una nota.

El audiovisual repasa los aspectos más significativos de la evolución vital de la escritora y periodista, así como de los hitos que han marcado su obra en diferentes facetas. Además, se detiene a profundizar en nuevos aspectos de sus trabajos en variadas disciplinas, más allá del éxito global que le deparó en el campo de la literatura infantil su personaje de ficción Manolito Gafotas, que catapultó su carrera.

Bajo el título 'Elvira Lindo, por ejemplo, un ejemplo', el documental se nutre de varias entrevistas a la propia escritora y a miembros de su entorno más cercano, tanto familiar --a su marido, el escritor Antonio Muñoz Molina, o su hijo--, como profesional, con testimonios de compañeros de su labores radiofónicas, periodistas o literatos.

La obra se ilustra con imágenes grabadas en Cádiz y en Madrid y con fotos y documentación de archivo. A través de esos recursos, se pretende acercar al espectador la figura de esta "hija de trabajador" que nació en Cádiz cuando su padre estaba destinado en la ciudad, pero que ha desarrollado su carrera en Madrid o Nueva York.

Según Diputación, la obra permite al espectador "acompañarla en su paso de la radio a la novela infantil, luego a la novela convencional y a los guiones cinematográficos y conocer mejor su contrastada trayectoria como articulista". Se trata de mostrar las diferentes caras que ponen de relieve su figura, entre ellas, las que han tenido menor repercusión mediática.

La cinta se estrenará en el mes de octubre en Arequipa en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española, el primero que se celebra tras el que tuvo lugar en Cádiz en marzo de 2023 y en cuya programación tendrán cabida varios contenidos de temática gaditana.

Es por ello que se incluye en la agenda cultural a Elvira Lindo, gaditana de nacimiento e Hija Predilecta de la Provincia de Cádiz.

El documental de Elvira Lindo no será la única aportación de la Diputación de Cádiz al CILE, ya que también trabaja en otra producción sobre una figura relevante de las letras de la provincia de Cádiz, y en coordinación con otras administraciones, colabora en el programa de Cádiz en Arequipa con diferentes actividades culturales.