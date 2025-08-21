Agencias

Detienen en Italia a un ciudadano ucraniano sospechoso del sabotaje a los gasoductos Nord Stream

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía de Alemania ha informado este jueves de la detención en Italia de un ciudadano ucraniano sospechoso de haber coordinado el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, lo que abrió un nuevo episodio en una invasión rusa que apenas acababa de empezar.

"El acusado era presumiblemente uno de los coordinadores de la operación", han señalado desde la Fiscalía alemana, que le acusan de haber detonado la carga explosiva que daño la infraestructura y de sabotaje, entre otros cargos.

Este ucraniano ha sido detenido por la Policía durante las últimas horas en Rimini --este de Italia-- y está prevista su extradición a Alemania, país en el que desembocan estos gasoductos desde Rusia tras discurrir por el mar Báltico.

El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron una explosión durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm y frente a las costas de Suecia.

Nord Stream 1 se había utilizado anteriormente para suministrar gas ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras la invasión total de Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Joana Sanz, inseparable de Dani Alves en plena cuenta atrás para convertirse en madre de su primera hija

Infobae

Santiago Pedraz y Elena Hormigos disfrutan del verano en Madrid volcados en su hijo Jacobo

Santiago Pedraz y Elena Hormigos

Fichamos el elegante bañador con efecto estilizador de Virginia Troconis en sus románticas vacaciones con 'El Cordobés'

Infobae

Sale a la luz el significativo nombre del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne: "El amado por Dios"

Infobae

Tamara Falcó y sus hermanos lanzan un vino ecológico en homenaje a su padre, el marqués de Griñón

Tamara Falcó y sus hermanos