Agencias

Detenido un joven en un ferry entre Palma e Ibiza por llevar drogas para la venta

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Policía Nacional ha detenido a un individuo de origen colombiano y 30 años por un delito contra la salud pública que fue pillado en un ferry entre Palma e Ibiza con drogas para su venta.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el jueves 14 de agosto, en el transcurso de los controles operativos a bordo del buque procedente de Palma, los agentes detectaron en el hall de entrada a un joven que realizaba un trayecto a pie inusual respecto al resto de viajeros, intentado evadir el control policial, motivo por el cual los agentes procedieron a su identificación.

Durante el cacheo reglamentario, los policías localizaron diferentes sustancias estupefacientes distribuidas en bolsas de plástico con un total de 25,93 gramos de una sustancia rosa, al parecer 'Tusi'; 0,72 gramos de marihuana, así como 450 euros en billetes de 50.

Ante la cantidad y diversidad de sustancias estupefacientes, unido a que todas estaban perfectamente repartidas para su venta, procedieron a la detención del mismo como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fichamos el elegante bañador con efecto estilizador de Virginia Troconis en sus románticas vacaciones con 'El Cordobés'

Infobae

Sale a la luz el significativo nombre del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne: "El amado por Dios"

Infobae

Tamara Falcó y sus hermanos lanzan un vino ecológico en homenaje a su padre, el marqués de Griñón

Tamara Falcó y sus hermanos

Rosa Benito reacciona con indiferencia al preocupante deterioro de Amador Mohedano, ¿con nuevo amor a la vista?

Rosa Benito reacciona con indiferencia

Ra Castillo, íntimo amigo de Gabriela Guillén, se moja tras su portada junto a Bertín Osborne y su hijo

Ra Castillo, íntimo amigo de