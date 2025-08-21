Condenado a diez años de prisión un adolescente que planeó un atentado terrorista en una mezquita en Escocia

El Tribunal Superior de Glasgow ha condenado este jueves a diez años de prisión y ocho años de libertad vigilada a un adolescente de 17 años que planeó un atentado terrorista en una mezquita en la localidad escocesa de Greenock, en el oeste del país.

La Fiscalía de Escocia ha informado de que el acusado se ha declarado culpable de dos cargos de terrorismo, al haber admitido estar en posesión de documentos útiles para preparar un acto de terrorismo y participar en la preparación de la comisión de actos de terrorismo.

La fiscal adjunta para casos especializados de la Fiscalía, Seneidin Corrins, ha manifestado que "los delitos cometidos por este individuo fueron profundamente perturbadores" y ha celebrado que "afortunadamente fue detenido y esto se pudo evitar".

El joven --cuyo nombre no ha sido revelado por su edad-- había planeado incendiar un centro musulmán en Greenok tras entablar amistad con el imán y mapear el interior del edificio con su teléfono. La Policía le detuvo en enero cuando intentaba entrar al edificio con una mochila militar en la que había una pistola de aire comprimido y munición, entre otros.

Las autoridades escocesas han indicado que el adolescente se radicalizó a través de Internet y tenía una lista de personas que habían inspirado sus creencias políticas, entre ellas, Adolf Hitler, Benito Mussolini y el asesino en masa noruego Anders Breivik. De hecho, los detectives encontraron una copia del Mein Kampf, cuchillos y elementos para fabricar explosivos.