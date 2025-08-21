Cientos de miles de conversaciones con Grok aparecen en los resultados de búsqueda de Google

Cientos de miles de conversaciones con el 'chatbot' Grok de xAI han aparecido en los resultados de búsqueda de Google sin que los usuarios fueran conscientes de ello.

Los usuarios de Grok pueden compartir las transcripciones de sus conversaciones con este 'chatbot' con un botón que genera un enlace único para enviarlas a través del 'email' o de un mensaje a algún contacto.

Esta herramienta parece estar detrás de la exposición de las transcripciones, que han aparecido de manera pública en los resultados de búsqueda de motores como Google, Bing y DuckDuckGo sin que los usuarios fuesen conscientes de ello, como informan BBC y Forbes.

En una comprobación realizada por Forbes se han llegado a identificar más de 370.000 conversaciones con Grok, que versaban sobre temas cotidianos, como consejos para crear una contraseña segura o los pasos a seguir para bajar de peso.

Pero otras giraban en torno a la fabricación de drogas, a la construcción de una bomba o un plan para asesinar a Elon Musk -dueño de xAI y Grok-, temas que directamente violan las políticas de xAI sobre el uso de Grok.