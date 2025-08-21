Cayetano Rivera comunica una importante noticia a sus seguidores

El que prometía ser uno de los años más especiales de su vida, el de su retirada de los ruedos dos décadas después de su alternativa como torero, se ha complicado para Cayetano Rivera. A su inesperada ruptura con la presentadora portuguesa María Cerqueira en mayo tras tres años de amor, se unía su detención en la madrugada del pasado 30 de junio tras protagonizar un altercado con unos agentes de Policía en un conocido local de cómida rápida de Madrid.

A la espera de saber qué sucede con este delicado asunto después de que el hijo de Carmen Ordóñez haya negado la versión de las autoridades y haya puesto el asunto en manos de su abogado por una presunta detención ilegal, defendiendo que en ningún momento se puso agresivo con los policías cuando intervinieron en la discusión que estaba manteniendo con una empleada de la hamburguesería, el diestro se veía obligado a suspender sus próximos compromisos taurinos a causa de las lesiones sufridas en el altercado.

En un complicado momento anímico en el que su entorno llegó a deslizar que estaba hundido y que incluso tenía pesadillas con lo sucedido, Cayetano optaba por alejarse del foco mediático y refugiarse en su familia y amigos más cercanos con la mente puesta en su recuperación para que su adiós al toreo no se viese empañado por esta polémica.

Sin embargo, el pasado 14 de agosto comunicaba la peor de las noticias al cancelar sus corridas en Ciudad Real y Málaga "al no estar físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos". "Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo" reconocía en redes sociales.

Una semana después las cosas han cambiado y, ya recuperado de sus molestias físicas, el hermano de Francisco Rivera ha anunciado en Twitter su reaparición: "Hola a todos. Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!", ha escrito ilusionado con su esperada reaparición.

Un festejo al que se suman, si todo va bien, próximas fechas confirmadas en Cuenca -el próximo 28 de agosto-, Tarazona de Aragón (Zaragoza) el 30, y Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) el 7 de septiembre, reencontrándose así con su afición tras un verano complicado.

Durante su recuperación, Cayetano se ha convertido en noticia tras haber sido fotografiado de lo más sonriente con una joven en un restaurante de Sotogrande en el que disfrutó de una divertida jornada con amigos, desatando los rumores sobre una nueva ilusión tres meses después de su ruptura con María Cerqueira. Algo que han negado fuentes cercanas, asegurando que la única prioridad del torero en estos momentos es su adiós a los ruedos.