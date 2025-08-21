Ascienden a más de 40 los muertos al caer un autobús a un río en el centro de Benín

El balance de víctimas mortales por el accidente de autobús que tuvo lugar este fin de semana en el centro de Benín cuando el vehículo cayó al río Ouemé ha aumentado a 43, según han informado Niamey, que ha explicado que los fallecidos eran de nacionalidad nigerina.

El Ministerio de Exteriores de Nigeria ha indicado que el embajador de Níger en Benín se ha desplazado hasta el lugar del suceso, donde se ha reunido con los equipos de rescate benineses y las autoridades administrativas locales, según ha recogido la agencia de noticias ANP.

El equipo de la legación diplomática ha acudido también al hospital regional de Savé, a donde habían sido desplazados los nueve supervivientes, con el fin de verificar su estado de salud. Las autoridades nigerinas han agregado que se está realizando una investigación para esclarecer las causas del accidente.

El accidente tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo a la altura del municipio de Thio, en la provincia de Glazoué. En la víspera, los servicios de emergencia consiguieron sacar del agua el autobús, en el que viajaban 54 pasajeros y que quedó completamente sumergido a casi 15 metros de profundidad.