Ascienden a casi 62.200 los muertos por los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza

Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza han informado este jueves de la muerte de otras 70 personas en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance hasta los 62.192 fallecidos como consecuencia de los ataques a gran escala del Ejército de Israel sobre el territorio palestino desde el 7 de octubre de 2023.

En las últimas 24 horas se ha tenido constancia también de 356 heridos. En total, son ya 157.114 las personas afectadas por esta operación militar que también ha provocado ya 271 muertes por inanición, incluidas las de 112 menores de edad.

El Ministerio de Salud gazatí ha precisado que entre el cómputo global de afectados hay 10.646 muertos y 45.073 heridos desde el pasado 18 de marzo, cuando de manera unilateral Israel decidió romper el alto el fuego bombardeando de manera indiscriminada el enclave palestino hasta matar a más de 400 personas.

