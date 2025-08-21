Apple actualiza iOS, iPadOS y macOS para corregir un "problema importante" de seguridad

Apple ha distribuido una actualización de sistema operativo que corrige un "problema importante" de seguridad, que cree que ha podido ser explotado para atacar usuarios individuales.

La firma tecnológica ha distribuido las actualizaciones iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2, iPadOS 17.7.10, macOS Sequoia 15.6.1, macOS Sonoma 14.7.8 y macOS Ventura 13.7.8 para corregir un fallo identificado en ImageIO, una biblioteca de python que facilita la lectura y escritura de datos de imagen.

El fallo se ha registrado como CVE-2025-43300 y refiere un problema fuera de límites que se produce al procesar un archivo malicioso, lo que puede provocar daños en la memoria. La actualización mejora la verificación de límites.

Al respecto, Apple ha reconocido que "tiene conocimiento de un informe que indica que este problema podría haber sido explotado en un ataque extremadamente sofisticado contra individuos específicos".