AMP. Crónica del Neman Grodno - Rayo Vallecano: 0-1

El Rayo Vallecano ha ganado este jueves por 0-1 al Neman Grodno bielorruso en la ida de la última eliminatoria de acceso a la Conference League 2025/26, un partido jugado en Szeged (Hungría) y resuelto a favor de los madrileños gracias a un gol de Álvaro García mediada la segunda parte.

Este duelo significaba el regreso del Rayo a competición europea tras 25 años y el objetivo era encauzar su billete para la fase de liga, a expensas de sellarlo la próxima semana en Vallecas durante el encuentro de vuelta. Sin embargo, un zurdazo lejano de Gerard Gumbau se fue fuera y la defensa del Neman Grodno desbarató bien otras ocasiones iniciales.

Después del descanso, y bajo intensa lluvia, el equipo rayista amplió su dominio y tuvo una clara oportunidad de peligro en un córner botado en el 67' por Isi Palazón, que prolongó Florian Lejeune y que Jozhua Vertrouwd remató en oleada, pero el balón salió por encima del larguero.

En el minuto 76, Álvaro García hizo una buena jugada individual por la banda izquierda y pasó raso a la frontal del área para la llegada de Pedro Díaz, cuyo derechazo fue repelido por el guardameta rival a media altura. No obstante, la insistencia del Rayo tuvo premio solo un minuto más tarde, cuando el propio Álvaro García materializó el 0-1.

A raíz de un pase en largo que parecía dirigido hacia Isi, éste tocó un poco la pelota y el dorsal 18 de los rayistas controló en su esprint para meterse en el área bielorrusa, sortear el marcaje de un defensor y disparar con el pie derecho; ese remate iba fuerte, pero centrado, si bien el portero del Neman Grodno puso mal su guante y la bola se coló.

Pese a la evidente superioridad de los que ejercían como visitantes en el Szeged-Csanád Grosics Akadémia, los locales gozaron en el tiempo de descuento de una gran opción para empatar con un cabezazo picado del central Ivan Sadovnichiy en un saque de esquina. La buena intervención de Augusto Batalla resguardó la ventaja mínima del Rayo para la vuelta.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: NEMAN GRODNO, 1 - RAYO VALLECANO, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

NEMAN GRODNO: Belov; Kuchinskiy (Kravtsov, min.85), Sadovnichiy, Parkhomenko, Pantya; Yakimov (Nazarenko, min.70), Kozlov; Evdokimov, Suchkov (Klochkov, min.63), Pushnyakov (Zubovich, min.46); y Savitskiy (Borubaev, min.70).

RAYO VALLECANO: Batalla; Balliu (Ratiu, min.79), Lejeune, Vertrouwd, Espino; Trejo (Álvaro García, min.61), Gumbau, Unai López (Pedro Díaz, min.71); Camello, Fran Pérez (Palazón, min.61) y Nteka (De Frutos, min.61).

--GOL:

0-1, min.77: Álvaro García.

--ÁRBITRO: Arda Kardesler (TUR). Amonestó con tarjeta amarilla a Pushnyakov (min.15) y Kozlov (min.82) por parte del Neman Grodno.

--ESTADIO: Szeged-Csanád Grosics Akadémia.