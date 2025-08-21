Agencias

Alejandro Fernández actúa este viernes en Santander con las últimas entradas aún disponibles

El cantante mexicano Alejandro Fernández actuará este viernes, 22 de agosto, en la Virgen del Mar, en Santander, con las últimas entradas disponibles a partir de 55 euros.

Fernández recala en la capital cántabra con su gira internacional 'En Vivo', con un concierto de más de dos horas en el que, junto con músicos y mariachis, interpretará algunos de los temas más populares de su dilatada carrera que abarcan toda su historia como artista, incluyendo un homenaje a su padre, Vicente Fernández, según ha informado la organización.

Las últimas entradas disponibles están a la venta en la página www.conciertosdecantabria.com y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos de toda España como en la web www.elcorteingles.es/entradas.

La entrada general está a la venta desde 55 euros más gastos de gestión y permite el acceso a la zona general del recinto. Las entradas VIP están agotadas desde hace días.

La apertura de puertas del recinto situado junto a la playa de la Virgen del Mar de Santander se producirá a partir de las 20.30 horas y el concierto de Alejandro Fernández comenzará a las 22.30.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

El artista, conocido popularmente como 'El Potrillo', ha vendido más de 35 millones de discos en el mundo y ha obtenido innumerables premios y nominaciones. Entre otros, ha ganado cuatro Grammys Latinos, el más reciente en la categoría de Mejor Álbum con 'Te llevo en la sangre'.

Además, ha logrado múltiples números 1 en las listas de ventas de México, Estados Unidos, España y varios países de América Latina.

Ha llevado su propuesta musical y sus raíces mexicanas a los escenarios más importantes del planeta y ha realizado colaboraciones con grandes artistas, como Beyoncé, Christina Aguilera, Gloria Estefan, Marc Anthony, Rod Stewart o Plácido Domingo, entre otros muchos.

'El Potrillo' tiene más de 15 millones de oyentes mensuales y más de siete millones de seguidores en Spotify.

