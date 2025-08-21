Alegría (PSOE) confía en que Bendodo (PP) se disculpe por llamar "pirómana" a la directora de Protección Civil

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha confiado en que el coordinador general del Partido Popular (PP) Elías Bendodo, se disculpe por calificar de "pirómana" a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones.

"Yo sí que, al menos, esperaría por parte del señor Bendodo que se disculpara, sobre todo porque los trabajadores de Protección Civil llevan muchas semanas trabajando desde primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la noche, para poder poner fin a esta ola de incendios que siguen activos más de 18 incendios", ha expresado Alegría.

A su parecer, las palabras de Bendodo pertenecen al argumentario del PP, que "suele estar siempre repleto de irresponsabilidad e insultos" y más en un momento en el que "un número muy importante de territorios van viviendo unas fechas muy complicadas" con los 18 incendios activos.

Según Alegría, lo que espera la ciudadanía es que "todos estemos trabajando y volcados en lo verdaderamente importante, que es apagar esos fuegos y recuperar esa normalidad, que sobre todo los vecinos más afectados, desde luego, es lo que están deseando".

"DEBATE ESTÉRIL"

En declaraciones a los medios de comunicación ha comentado que el Gobierno de España lleva haciendo frente a distintas emergencias de distinta índole desde el año 2018, bien sea una pandemia sanitaria, volcanes y danas.

"Desde luego nuestra voluntad, nuestro objetivo y nuestro trabajo, desde el minuto uno, siempre ha sido poner todos los medios a disposición, colaborar y trabajar. Eso es a lo que nos hemos dedicado siempre y desde luego ahora, como les decía, que nuestro país está sufriendo esta ola tan grave de incendios, es lo que llevamos trasladando desde el primer momento".

Para Alegría "sería deseable" por parte del PP que cuando "intervienen o cuando hablan soltaran o utilizaran o dijeran alguna palabra de aliento, de empatía, de colaboración y de unidad, porque especialmente en los momentos difíciles la gente y los ciudadanos esperan esa unidad y esa colaboración por parte de todas las administraciones".

A colación, ha dicho que entrar en debates "estériles" o tener que entrar a responder, a "ese tipo de insultos o palabras absolutamente irresponsables, al menos de mi boca no lo van a encontrar".

MOVILIZADOS

La también Ministra Portavoz del Gobierno de España ha detallado que están movilizados más de 1.300 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), otros 2.000 militares también en esa labor de acompañamiento y de relevo; junto a agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil.

"En definitiva, todo tipo de recursos de los que dispone el Gobierno de España a disposición para proteger y para cuidar a la ciudadanía, que es lo que nos corresponde en estos momentos", ha subrayado.

UNIDAD

En cuanto a las declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en las que criticaba que el Gobierno de España no había dispuesto todos los medios necesarios para la extinción del fuego, Alegría ha replicado que "hay, según qué tipo de manifestaciones, de palabras, que no aportan nada positivo en momentos como los que estamos viviendo".

A su entender "lo que realmente toca y lo que realmente corresponde es seguir trabajando para extinguir estos incendios, sobre todo también cuando pase el verano y venga otra climatología acometer esas tareas de prevención, que son tan importantes y que tienen que llevarse a cabo, además, en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, para, en parte también, cuando llegue el verano, poder evitar de la mejor manera este tipo de incendios".

Por parte de Gobierno de España ha trasladado todo su reconocimiento y agradecimiento a todos esos servidores públicos que "llevan muchas semanas dándolo mejor de sí mismos", Asimismo, ha hecho extensiva la solidaridad y el cariño a las personas que se han visto "especialmente afectadas por el incendio, con pérdida de alguna vida y, por supuesto, con pérdida de sus domicilios o sus enseres más personales".

Según, la ministra Portavoz "ahora, en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, la ciudadanía lo que espera de nosotros es responsabilidad, trabajo, colaboración y unidad", ha concluido.

Alegría ha realizado estas declaraciones durante el acto de concesión del título de Hijo Adoptivo de la localidad a la Unidad Militar de Emergencias (UME), por la labor desempeñada tras las inundaciones del pasado 13 de junio en Azuara (Zaragoza).