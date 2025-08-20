Trump exige la dimisión inmediata de Lisa Cook, miembro de la Fed acusada de falsificar información bancaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido este miércoles la dimisión de Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), después de ser acusada de manipular información bancaria para acceder a dos hipotecas en condiciones ventajosas.

Según 'Bloomberg', el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, ha instado a la Fiscal General del Estado, Pam Bondi, a que investigue a Cook por "falsificar documentos bancarios y registros de la propiedad para lograr unas condiciones hipotecarias más favorables" para dos inmuebles sitos en Míchigan y Georgia.

Aunque ni la oficina de Bondi, la Fed o la propia Cook han realizado declaraciones sobre el asunto, Trump ya ha reclamado en 'Truth Social' la renuncia inmediata de la gobernadora en línea con los ataques proferidos contra el líder de la Fed, Jerome Powell, por sus reticencias a bajar los tipos de interés.

Cook fue nombrada en enero de 2022 por el expresidente Joe Biden para su actual cargo, lo que la convirtió en la primera mujer negra en formar parte del órgano rector de la Fed.

En este sentido, Trump también ha cargado recientemente contra otras personalidades vinculadas al Partido Demócrata, como el senador por California Adam Schiff o la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Si Cook acaba renunciando a su mandato, que expira en 2038, el mandatario republicano tendría vía libre para designar un miembro más proclive a sus tesis de recortes del precio del dinero, máxime con la carrera para suceder a Powell abierta.