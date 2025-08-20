Suecia mantiene sin cambios los tipos de interés y considera un recorte este año a pesar del repunte del IPC

El Riksbank, el banco central de Suecia, ha mantenido sin cambios el tipo de interés de referencia en el 2%, su nivel más bajo desde noviembre de 2022.

No obstante, la entidad considera probable un nuevo recorte este año en línea con las previsiones de junio, a pesar de subrayar que la inflación ha aumentado más de lo previsto y por encima de su objetivo oficial.

En concreto, la inflación repuntó un 3% interanual en julio, según el CPIF (Índice de Precios al Consumidor con tasa de interés fija), la medida utilizada por la entidad sueca. El comité ejecutivo del Riksbank considera que este incremento se debe a factores temporales y prevé que la inflación volverá a situarse en el 2%.

Asimismo, la entidad sueca ha destacado que existen condiciones favorables para una mayor actividad económica en el futuro gracias a los recortes de los tipos de interés y al aumento de los salarios reales de los hogares.

No obstante, el banco central más antiguo del mundo --cuyos orígenes se remontan a 1668--, ha advertido de que la actividad económica sigue siendo "débil", el crecimiento "bajo" y que el mercado laboral "aún no muestra signos claros de mejora".

En esta línea, el Riksbank señala que existen riesgos relacionados con la recuperación de la economía sueca, el comportamiento de las empresas en materia de fijación de precios y el tiempo que permanecerá elevada la inflación.