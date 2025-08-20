Samsung trae a Europa su plataforma de juegos en la nube para móviles

Samsung Electronics ha anunciado la expansión de su plataforma de juegos en la nube para móviles al mercado europeo, lo que permitirá a más jugadores acceder al instante a los mejores juegos para móviles en sus dispositivos Galaxy sin necesidad de descargas ni instalaciones.

La versión beta se desplegará en los distintos mercados europeos por fases, comenzando por comenzando por Reino Unido y Alemania, donde ya está disponible, como ha confirmado Samsung en una nota de prensa.

Samsung también está mejorando la experiencia de Mobile Gaming Hub, con el objetivo de convertirlo en el destino central para jugar en dispositivos Galaxy. Esto se traducirá en una mayor personalización, herramientas más inteligentes y nuevas formas de conectarse con los juegos y las comunidades.