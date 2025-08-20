Agencias

Samsung trae a Europa su plataforma de juegos en la nube para móviles

Por Newsroom Infobae

Guardar

Samsung Electronics ha anunciado la expansión de su plataforma de juegos en la nube para móviles al mercado europeo, lo que permitirá a más jugadores acceder al instante a los mejores juegos para móviles en sus dispositivos Galaxy sin necesidad de descargas ni instalaciones.

La versión beta se desplegará en los distintos mercados europeos por fases, comenzando por comenzando por Reino Unido y Alemania, donde ya está disponible, como ha confirmado Samsung en una nota de prensa.

Samsung también está mejorando la experiencia de Mobile Gaming Hub, con el objetivo de convertirlo en el destino central para jugar en dispositivos Galaxy. Esto se traducirá en una mayor personalización, herramientas más inteligentes y nuevas formas de conectarse con los juegos y las comunidades.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega en 'YAS', confiesa que está enamorada por primera vez

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles

Álvaro Morata abre el álbum privado de su nueva etapa en Como con Alice Campello y sus hijos

Infobae

Belén Esteban se autoproclama "el cuerpo del verano" con su posado en bañador: "Gordita pero sabrosona"

Infobae

Gloria Camila zanja los rumores y aclara qué hay de cierto en su acercamiento a su ex, David García

Gloria Camila zanja los rumores

Pablo Urdangarín, su tierno beso de campeón con Johanna Zott en su primer triunfo de la temporada

Pablo Urdangarín, su tierno beso