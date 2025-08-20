Samsung anuncia nuevas colaboraciones para juegos en 3D y la llegada a España del monitor Odyssey G7

Samsung Electronics ha anunciado el lanzamiento de sus nuevos monitores Odyssey G7 de gran pantalla, que llegará España en septiembre, y ha presentado dos nuevas colaboraciones que permitirán ampliar el catálogo de juegos en 3D para el monitor Odyssey 3D.

La compañía surcoreana presume de liderar el mercado de monitores para videojuegos durante seis años consecutivos, y de alcanzar una cuota global del 18,9 por ciento en el primer trimestre de 2025, según datos de IDC.

En Europa, la compañía tecnológica marca el ritmo del mercado regional de monitores para juegos, con una cuota de mercado del 24,6 por ciento.

En este contexto, y en el marco de la feria Gamescom de Colonia (Alemania), Samsung ha anunciado el lanzamiento de Odyssey G7 (modelo G75F), que ya está disponible en Corea y Estados Unidos, y lo estará en España a partir del 15 de septiembre.

Odyssey G7 está disponible en dos modelos: uno de 37 pulgadas con calidad 4K UHD (3.840 x 2.160) y una relación de tamaños de 16:9, y otro de 40 pulgadas Wide UHD (WUHD), que ofrece una resolución 5K2K (5.120 x 2.160) con una relación de aspecto de 21:9.

También es compatible con funciones como Picture-by-Picture y Picture-in-Picture, lo que permite a los jugadores realizar múltiples tareas con la función de pantalla dividida.

Los monitores cuentan con la certificación VESA DisplayHDR 600 y 350 nits de brillo, soporte para HDR10+ Gaming para un rendimiento optimizado de los juegos HDR, AMD FreeSync Premium Pro para reducir el retraso y el desgarro de la imagen y CoreSync para sincronizar el color de la retroiluminación ambiental con las imágenes en pantalla.

También ofrece Auto Source Switch+ para la detección automática de la entrada cuando se conectan o se encienden los dispositivos, así como un puerto DisplayPort 1.4 y dos puertos HDMI 2.1 y un diseño ergonómico con soporte de ajuste de altura y funciones de inclinación y giro.

NUEVAS COLABORACIONES PARA LOS JUEGOS EN 3D

Samsung ampliará su ecosistema de juegos en 3D mediante nuevas colaboraciones y contenido exclusivo para su monitor Odyssey 3D (modelo G90XF), que ofrece una experiencia de juego en 3D sin necesidad de gafas.

El monitor Odyssey 3D cuenta con funciones de distancia focal ajustable y configuraciones 3D personalizables que permiten a los jugadores controlar la profundidad 3D de cada juego en función del paralaje entre las imágenes izquierda y derecha.

En la Gamescom 2025, la empresa anunció una nueva colaboración con la editorial de videojuegos Netmarble y la desarrolladora SHIFT UP, lo que permitirá jugar en 3D a Mongil: Star Dive y Stellar Blade.

Estos dos títulos se incluirán a finales de año en la plataforma de contenido 'Odyssey 3D Hub' junto con Lies of P: Overture, cuando Samsung prevé ofrecer un catálogo de 50 juegos. Actualmente, admite más de 25 juegos en 3D, como The First Berserker: Khazan.