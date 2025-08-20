Agencias

Rusia se hace con el control de otras tres ciudades del este de Ucrania

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Rusia han informado este miércoles de que el Ejército se ha hecho con el control de otras tres localidades situadas en las provincias ucranianas de Donetsk y Dnipropetrovsk a medida que avanza en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ha explicado en un comunicado que las tropas rusas controlan ahora también las localidades de Sujetskoe y Pankovka, en Donetsk, y la ciudad de Novogueórguievka, en Dnipropetrovsk, a pesar de que Rusia se mostró el martes abierta a acudir a un posible encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tras la cumbre en Estados Unidos.

"Las unidades del grupo Centro del Ejército continúan con su avance y han logrado liberar estas localidades", recoge el documento, que señala que el estas tropas han logrado "extender su control" en la línea de frente.

Asimismo, ha detallado que las tropas ucranianas han perdido cuatro carros de combate --entre ellos un Leopard--, doce vehículos blindados, más de 70 automóviles, un lanzacohetes múltiples, 16 piezas de artillería y once almacenes de munición.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rosa López reacciona al homenaje de Bustamante a Álex Casademunt y manda un mensaje a sus compañeros de OT

Rosa López reacciona al homenaje

Laura Matamoros aclara si se ha reconciliado con Benji Aparicio

Laura Matamoros aclara si se

Alejandra Rubio responde rotunda a José María Almoguera: "No voy a dar más leña a un fuego que no he prendido yo"

Alejandra Rubio responde rotunda a

Muere el periodista Ricardo Medina, fundador de Telemadrid y creador de 'Madrid Directo', a los 67 años

Muere el periodista Ricardo Medina,

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega en 'YAS', confiesa que está enamorada por primera vez

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles