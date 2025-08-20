Países Bajos anuncia el envío de dos sistemas de misiles Patriot a Polonia

El Gobierno de Países Bajos ha anunciado este miércoles el futuro envío a Polonia de dos sistemas de misiles Patriot, así como de 300 militares, para proteger un centro logístico utilizado por la OTAN para brindar apoyo a Ucrania.

El despliegue se hará efectivo el 1 de diciembre y se prolongará hasta junio de 2026, según la nota del Ministerio de Defensa neerlandés, que ha confirmado también el envío de un sistema de defensa aérea Nasams y varios sistemas antidrones.

El ministro, Ruben Brekelmans, ha resaltado en un comunicado que, con este nuevo compromiso, Países Bajos contribuye a "tres objetivos importantes", entre los que ha citado la defensa del territorio de la OTAN, la disuasión de una potencial "agresión" rusa y el apoyo continuo a Ucrania. "De esta manera, mantenemos la amenaza rusa lo más a raya posible", ha recalcado.

Polonia y Países Bajos ya firmaron en julio un memorándum para aumentar su cooperación militar, en el marco de un acercamiento que ya había llevado al gobierno neerlandés a comprometer el envío de cuatro cazas F-35 a un país límitrofe con Ucrania, Rusia y Bielorrusia.