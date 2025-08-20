Agencias

Muere un trabajador al caer desde seis metros en un edificio en construcción en el centro de Almería

Un trabajador, del que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha muerto este miércoles tras caer desde una altura de seis metros en un edificio en construcción en el centro de Almería capital, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.

El suceso se ha producido en la calle Real, ubicada en pleno casco histórico de la ciudad, sobre las 18,00 horas, cuando un testigo de los hechos ha alertado al centro de coordinación por la caída de un obrero.

Al lugar se han desplazado efectivos de Policía Nacional y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes de Policía Nacional, la víctima ha fallecido en el lugar tras el siniestro laboral y se ha procedido a la activación del protocolo judicial.

La sala coordinadora ha alertado, asimismo, a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

