Macron alerta de que la ofensiva de Israel en Gaza "solo puede conducir al desastre para ambos pueblos"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha alertado este miércoles de que la ampliación de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, que tiene por objetivo la ocupación de la principal ciudad del enclave, "solo puede conducir al desastre" tanto del pueblo palestino como del israelí y "corre el riesgo de sumergir a toda la región en un ciclo de guerra permanente".

Así se ha pronunciado tras mantener una llamada telefónica con el rey de Jordania, Abdulá II, y el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, quienes han compartido "esta misma convicción", según ha indicado Macron a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X, donde se ha posicionado en contra de la "guerra" y a favor "de la paz y la seguridad para todos".

Los tres han coincidido en que la "única" forma que hay para poner fin al conflicto pasa por el establecimiento de un alto el fuego "permanente" en Gaza, la liberación de todos los rehenes, la entrega a gran escala de ayuda humanitaria en la Franja, el desarme de Hamás y el fortalecimiento de la Autoridad Palestina.

"Para lograrlo, junto a Egipto, Jordania, y todos nuestros socios regionales e internacionales debemos desplegar una misión de estabilización internacional y trabajar hacia una solución política que satisfaga las aspiraciones de ambos pueblos, israelí y palestino", ha explicado el jefe de Estado francés.

Por último, ha recordado que Francia copresidirá junto a Arabia Saudí la conferencia sobre la solución de dos Estados que se celebrará en septiembre en Nueva York, que busca "avanzar hacia este camino". "Esta es la única salida creíble: para las familias de los rehenes, para los israelíes y para los palestinos por igual", ha agregado.

Por su parte, Amán ha indicado que durante la llamada de Macron ha remarcado "la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza y desescalar la situación en Cisjordania", mientras que ha enfatizado la "importancia de asegurar un flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria a todas las zonas" del enclave.

"El rey ha reiterado el rechazo de Jordania a las declaraciones israelíes sobre un 'Gran Israel', los planes para consolidar la ocupación en Gaza y expandir el control militar sobre ella, así como las medidas unilaterales en Cisjordania, incluido el plan de asentamientos en la zona E1", reza un comunicado recogido por la agencia de noticias Petra.

Asimismo, tanto el monarca jordano como Al Sisi se han sumado a la postura de París sobre que "la única forma de conseguir una paz justa y duradera en la región es a través de la solución de dos Estados", por lo que han puesto en valor la intención del Elíseo de reconocer el Estado de Palestina, como "paso hacia brindar más apoyo a los palestinos y lograr la estabilidad en la región".

Sus palabras llegan después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusara en una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, de "alimentar el odio antisemita" por reconocer el Estado de Palestina, unas palabras que causaron malestar en París, que instó al Gobierno de Israel a no instrumentalizar un tema tan serio como es el antisemitismo.