Lowe's comprará la empresa de materiales FBM por 7.545 millones

El gigante estadounidense del bricolaje y las reformas Lowe's ha alcanzado un acuerdo para adquirir la empresa de materiales de construcción de interiores Foundation Building Materials (FBM) por 8.800 millones de dólares en efectivo (7.545 millones de euros).

"Con esta adquisición, avanzamos en nuestra transformación", declaró Marvin Ellison, presidente y consejero delegado de Lowe's, para quien la plataforma de distribución escalable y multisectorial de FBM y su sólido liderazgo, junto con la reciente adquisición de ADG, mejorarán significativamente la oferta profesional.

Rubén Mendoza, presidente y consejero delegado de FBM, continuará al frente del negocio junto con su equipo directivo una vez completada la transacción, lo que se espera para el cuarto trimestre de 2025.

Lowe's prevé financiar la adquisición mediante una combinación de deuda a corto y largo plazo y pretende mantener su calificación crediticia actual.

Por otro lado, la compañía estadounidense informó de que en el segundo trimestre de su año fiscal, entre los meses de mayo y julio, obtuvo un beneficio neto de 2.398 millones de dólares (2.056 millones de euros), un 0,6% más que un año antes, aunque en el acumulado del primer semestre las ganancias de Lowe's disminuyeron un 2,4%, hasta 4.038 millones de dólares (3.462 millones de euros).

De su lado, las ventas netas de la cadena de tiendas sumaron 23.959 millones de dólares (20.542 millones de euros) en el trimestre, un 1,6% más, pero en los seis primeros meses del ejercicio cayeron un 0,1%, hasta 44.888 millones de dólares (38.487 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio, la compañía ha mejorado su previsión de ventas a una horquilla de entre 84.500 y 85.500 millones de dólares (72.450 y 73.307 millones de euros), frente al rango anterior de entre 83.500 y 84.500 millones de dólares (71.592 y 72.450 millones de euros), pero ha rebajado el beneficio por acción diluido esperado a entre 12,10 y 12,35 dólares, frente a los 12.15 y 12,40 dólares anteriores.